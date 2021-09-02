Вашингтон, , 00:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский закрепил намерение Киева завершить реформирование судебного сектора в соответствии с лучшими международными практиками. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба украинского лидера после его встречи с президентом США Джо Байденом.

Флаги США и Украины President.gov.ua

«Опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками», — говорится в сообщении

Совместное заявление президентов США и Украины включает пункты о развитии Киевом «успешно созданной независимой антикоррупционной инфраструктуры» и «немедленном избрании нового специализированного антикоррупционного прокурора». Кроме того, Зеленский обязался содействовать принятию законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Помощь и консультативные программы США поддерживают эти стратегические инициативы реформ», — говорится в заявлении.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ходе встречи в Вашингтоне Байден и Зеленский выступили против реализации проекта и запуска газопровода «Северный поток — 2», расценив его в качестве угрозы энергетической безопасности Европы.

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