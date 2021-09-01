Лос-Анджелес, США, 1 сентября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Кевин Смит выложил в сеть фотографию со съёмочной площадки фильма «Клерки 3». Публикацию он разместил 1 сентября на своей twitter-странице.

Иван Шилов ИА REGNUM Джей и молчаливый Боб

Режиссёр сообщил, что команда проекта завершила съёмки картины «около полуночи». Он написал в посте, что последней была снята сцена, в которой Джей (Джейсон Мьюз) и Молчаливый Боб (Смит) танцевали «в темноте» за пределами магазина RST Video (магазин во вселенной, созданной кинематографистом). Режиссёр поблагодарил продюсеров проекта за то, что позволили осуществить его мечты.

«Сегодня вечером эти два старых дурака завершат (съёмки — ИА REGNUM) своего 10-го фильма», — написал Смит в предыдущем посте,

https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1433117895832313856

https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1432693525339119616

Напомним, оригинальный фильм «Клерки» вышел на экраны 19 октября 1994 года. Премьера сиквела состоялась 21 июля 2006-го. Пока Кевин Смит не назвал дату релиза третьей части картины, ожидается, что она выйдет в 2022 году.