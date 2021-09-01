Кабул, 1 сентября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Во второй половине XX века СССР стал настолько могучей силой на мировой арене, что в борьбе с ним объединились совершенно различные режимы, которые посчитали возможным использовать любые способы для ослабления Советского Союза. Желая заманить Кремль в «собственный Вьетнам», США взрастили в Афганистане идеи радикального ислама, с которыми сами не смогли справиться за последние 20 лет.

Вывод войск США из Афганистана

В 1980-х годах моджахедам помогали в Афганистане не только Соединенные Штаты — конфликтующий с Индией Китай серьёзно вкладывался в Пакистан, являющийся родиной талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напомнили в Институте РУССТРАТ. Для борьбы с общим врагом в лице СССР исламским радикалам оказывалась всесторонняя политическая, военная и экономическая поддержка. Когда Советский Союз рухнул, вчерашние прокси осознали наступление новой реальности и стали требовать, чтобы с ними продолжали считаться.

После возвращения России в 2014 году на мировую геополитическую арену, начали формироваться две зоны влияния — США и Китая. Именно Россия обладает «золотой акцией», которая не даёт Вашингтону и Пекину завершить передел мира, новая граница которого пройдет как раз по Афганистану. Нет никаких сомнений, отмечают аналитики, что после своего ухода Соединенные Штаты попробуют натравить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Россию и Китай. Меж тем в Пекине озабочены постройкой собственного проекта «Пояс и путь» через Афганистан на Пакистан, но его окончание невозможно без помощи России.

Единственное, что совершенно ясно на данном этапе — регион ждут коренные изменения, уверены в Институте РУССТРАТ. Начался долгосрочный процесс трансформации Центральной Азии, результатом которого станет новая система союзов.