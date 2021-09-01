Сочи, Краснодарский край, 1 сентября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Формирование смерча произошло в акватории Чёрного моря вблизи Адлерского района Сочи 1 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе.

Travel.ru Смерчи в Сочи

Смерч вышел на берег в районе пляжа «Бургас», повреждено около 30 шезлонгов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края действует четыре штормовых предупреждения. В частности, в районе Сочи над Чёрным морем прогнозируется формирование смерчей.