Фару, Португалия, 1 сентября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. 1 сентября сборная Португалии в Фару на стадионе «Алгарве» в рамках матча четвертого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 одержала волевую победу над сборной Ирландии со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Fanny Schertzer Криштиану Роналду

На 15-й минуте встречи 36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду упустил возможность реализовать пенальти. В конце первого тайма центральный защитник «Шеффилда» Джон Иган вывел гостей вперед после передачи Джейми Макграта — 0:1. На 89-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет — 1:1. Через семь минут португалец оформил дубль, замкнув передачу Жоау Мариу — 2:1.

Желтые карточки: Джеф Хендрик — 9, Дара О’Ши — 33, Аарон Коннолли — 45+2, Мэтт Доэрти — 56, Криштиану Роналду — 90+7.

Статистика матча (Португалия/Ирландия)

Удары 28/9

Удары в створ 7/4

Владение 68%/32%

Угловые 14/3

Нарушения 9/11

Составы команд:

Португалия: Патрисиу, Пепе, Диаш, Геррейру (Мендеш, 62'), Канселу (Гедеш, 82'), Пальинья (Моутиньо, 73'), Силва, Фернандеш (Мариу, 62'), Роналду, Жота, Силва (Силва, 46').

Ирландия: Базуну, Даффи, Иган, О’Ши (Омобамиделе, 35'), Коулман, Каллен, Доэрти, Хендрик, Макграт (Моламби, 90'), Ида (Коллинс, 90'), Коннолли (Макклин, 72').

Сборная Португалии, одержав третью победу в группе и набрав девять очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице. Сборная Ирландии без очков осталась на предпоследнем месте.