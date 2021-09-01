Апшеронск, Краснодарский край, 1 сентября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Более 80 жилых домов и 170 придомовых территорий подтоплено в Апшеронске Краснодарского крае после ливней 1 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе. На базе Дома культуры развернули пункт временного размещения на 120 человек.

23.mchs.gov.ru Потдопление в Краснодарском крае

«В результате проливных дождей в Апшеронске подтоплены 171 придомавая территория. В 82 частных дома зашла вода», — сообщили в оперативном штабе.

По данным на вечер 1 сентября дожи прекратились.

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Как сообщало ИА REGNUM, на период с 31 августа по 3 сентября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение — прогнозируются сильные ливни и грозы, ветер, смерчи. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю в круглосуточном режиме работает оперативный штаб.