Москва, 1 сентября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники» сборная России по футболу в рамках четвертого тура группы H отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграла вничью со сборной Хорватии. Основное время противостояния завершилось со счетом 0:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Желтые карточки получили Дмитрий Баринов (35') и Денис Черышев (90+4'). На матче работала израильская бригада арбитров во главе с Роем Рейншрейбером.

Самым ценным игроком матча с оценкой 7,62 был признан 26-летний полузащитник «Селтика» Йосип Юранович, отличившийся тремя выигранными верховыми единоборствами и двумя успешными отборами. Точность передач хорвата составила 74%.

Сборная России, набрав семь очков, осталась на второй позиции в турнирной таблице группы H. Сборная Хорватии с тем же количеством очков расположилась строчкой выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Статистика матча (Россия/Хорватия)

Удары 6/10

Удары в створ 3/2

Владение 41%/59%

Нарушения 8/6

Угловые 3/6

Составы команд:

Россия: Гильерме, Фернандес (Самошников, 78'), Дивеев, Джикия, Караваев, Баринов, Кузяев (Ерохин, 84'), Головин, Миранчук (Заболотный, 46'), Захарян (Черышев, 70'), Ионов (Бакаев, 70').

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар (Шкорич, 84'), Ловрен, Соса, Юранович, Ковачич, Брозович, Пашалич (Иванушеч, 70'), Влашич, Перишич (Ливая, 75'), Крамарич (Оршич, 75').