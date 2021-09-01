Вашингтон, 1 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Студия Firaxis Games показала первые кадры геймплея (игрового процесса) Marvel's Midnight Suns. Ролик был опубликован 1 сентября на портале IGN.

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В ролике длительностью более шести минут разработчики представили «руководство по игровому процессу». Они, в частности, показали карточную боевую систему и рассказали об отношениях между персонажами.

Напомним, геймеры знают Firaxis Games по проектам видеоигр серии XCOM и Sid Meier’s Civilization. Ранее разработчики сообщили, что релиз пошаговой ролевой игры Marvel's Midnight Suns состоится в марте 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, а также ПК.