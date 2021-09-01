Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Параолимпийцы из Ростовской области 1 сентября добавили три награды в медальный зачёт Параолимпийского комитета России. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

«Уже семь медалей: два золота, три серебра и две бронзы — заработали донские спортсмены на Параолимпийский играх в Токио. Впереди у наших ещё три дня соревнований», — отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Напомним, что в XVI летних Параолимпийских играх, которые проходят с 24 августа по 5 сентября в Токио, принимают участие 11 представителей Ростовской области в шести видах спорта.