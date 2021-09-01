Нарьян-Мар, 1 сентября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. В столице Ненецкого автономного округа приостановили работу одного из пунктов вакцинации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации округа, решение связано со снижением числа желающих сделать прививку от COVID-19.

Minrex.gob.cu Вакцинация

«Работа пункта вакцинации во Дворце культуры приостановлена. Пройти вакцинацию по-прежнему можно во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы и в Центральной районной поликлинике Заполярного района. Оба пункта вакцинации работают в порядке живой очереди», — уточнили в ведомстве.

По данным на 1 сентября прививку от новой коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе сделали 14 972 человека, это 77% от плана. Завершили вакцинацию, то есть привились двумя компонентами вакцины — 14 242 человека, это 73,3% от плана. Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо, чтобы прививку от коронавируса сделали 19 427 человек среди взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 37 258 029 человек (25.5% от населения).