Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Украина и США совместно выступают против реализации проекта и запуска газопровода «Северный поток — 2», расценивая его в качестве угрозы энергетической безопасности Европы, говорится в совместном заявлении, опубликованном 1 сентября на официальном сайте президента Украины Владимира Левински.

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Заявление представлено как документ о стратегическом партнерстве Украины и США. Текст документа опубликован во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

«Соединенные Штаты намерены продолжать применение законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности» — с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников», — указано в тексте заявления.

Кроме того, заявлено, что Украина и США «способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления».

Напомним, Украина и Польша активно выступают против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», не желая терять доходы от транзита российского газа через свои газотранспортные системы.

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