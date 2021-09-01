Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону приступили к изучению пассажиропотока общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 1 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Транспорт

«Данные, полученные в ходе обследования, позволяют получить объективную информацию о транспортном обслуживании населения, необходимую для организации обеспечения эффективного функционирования рынка транспортных услуг», — пояснили власти.

Полученная информация позволит определить количество необходимого подвижного состава для обслуживания городских маршрутов. Изучать пассажиропоток специалисты будут до 15 ноября 2021 года.