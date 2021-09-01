Лион, Франция, 1 сентября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. 1 сентября французский футбольный клуб «Лион» объявил о подписании двухлетнего соглашения с 32-летним экс-защитником мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Жеромом Боатенгом. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

terceroinf fmiralcamp Жером Боатенг

Помимо Боатенга, «Лион» в летнее трансферное окно пополнили Джердан Шакири (из «Ливерпуля» за 6 миллионов евро), Дамьен Да Силва (свободный агент) и Энрике Милагрес (свободный агент).

Жером Боатенг покинул мюнхенскую «Баварию» 31 июня после истечения сроков предыдущего соглашения. Немецкий защитник защищал цвета «красных» с 14 июля 2011 года после перехода из «Манчестер Сити» за 13,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Боатенг сыграл в 37-ми матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и шестью желтыми карточками.