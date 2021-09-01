Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Самой переполненной школой Ростова-на-Дону оказалась школа №75 в микрорайоне Суворовский. В образовательном учреждении сформировано 20 первых классов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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Первый школьный звонок услышали ученики первых классов, обозначенный буквами от «А» до «Ф». В каждом классе будут учиться в среднем по 30 детей. Обучение будет проводиться в две смены.

ИА REGNUM напоминает, что ещё в июне 2021 года стало известно, что в образовательном учреждении, рассчитанном на 1340 учеников, получать знания будут около 4 тысяч ребят. Учебный процесс будет проходить не только в классных комнатах и кабинетах, но и в кабинетах для внеклассных занятий.