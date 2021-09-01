Вологда, 1 сентября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. В Вологде произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадали два ребенка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГИБДД.

ИА REGNUM Осторожно дети

ДТП произошло около 16:45 мск на пешеходном переходе у дома №4 на ул. Преминина. 64-летний водитель, управляя кроссовером, сбил 35-летнюю женщину с детьми 7 и 4 лет. Все пешеходы получили травмы различной тяжести и были доставлены в больницу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ребенок на самокате попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Новой Москве. В результате аварии мальчик получил сотрясение головного мозга и ушиб живота.