В мультсериале «Смешарики» появится новый персонаж
Москва, 1 сентября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Мультсериал «Смешарики» получит продолжение. Информация об этом была опубликована в Instagram-аккаунте проекта 31 августа.
Цитата из м/ф «Смешарики». 2012. Россия
Смешарики
https://www.instagram.com/p/CTPBZPKHW5o/
Новые серии шоу выйдут 2 сентября 2021 года на платформе «КинопоискHD». В телесериале появится новый герой по имени Гусений.
Добавим, что Гусения придумали еще в 2002 году. По сюжету, новый персонаж является посланцем из космоса, который пытается найти своё счастье.