Москва, 1 сентября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Мультсериал «Смешарики» получит продолжение. Информация об этом была опубликована в Instagram-аккаунте проекта 31 августа.

Цитата из м/ф «Смешарики». 2012. Россия Смешарики

https://www.instagram.com/p/CTPBZPKHW5o/

Новые серии шоу выйдут 2 сентября 2021 года на платформе «КинопоискHD». В телесериале появится новый герой по имени Гусений.

Добавим, что Гусения придумали еще в 2002 году. По сюжету, новый персонаж является посланцем из космоса, который пытается найти своё счастье.