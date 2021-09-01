Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix выложил в сеть кадры специального анимационного эпизода сериала «Люцифер». Изображения были опубликованы 1 сентября на портале Collider.

(сс) Stock Catalog Netflix

Поклонники шоу могут видеть на изображениях «мультяшные» версии Хлои Декер (Лоурен Герман) и Люцифера (Том Эллис). Выпуск спецэпизода создатели сериала решили приурочить к премьере шестого сезона сериала.

https://twitter.com/Collider/status/1433082381301424128

Напомним, шестой сезон сериала «Люцифер» станет последним. Его премьера состоится на сайте Netflix 10 сентября 2021 года.