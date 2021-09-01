Скопье, 1 сентября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. В Северной Македонии 31 августа в результате исследования 6006 образцов выявили 906 новых носителей коронавируса. 343 пациента выздоровели. За день умерли 26 носителей вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона человек умирают 100 человек с диагнозом COVID-19.

skeeze Песец

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 177 400 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5964. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 156 660 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 14 785 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.