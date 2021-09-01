Якутск, 1 сентября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. На телебашне Якутска зажглись белые и лазоревые огни в честь архангельских пожарных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Республики Саха, символичной акцией жители Якутии выражают благодарность огнеборцам за помощь в ликвидации пожаров.

Tutu.ru Телебашня Якутска

Напомним, что из-за лесных пожаров в конце июня этого года в Республике Саха начал действовать ЧС. В начале августа в этот регион от Архангельской области был направлен 21 работник парашютно-десантной пожарной службы из Архангельского, Березниковского, Верхнетоемского и Карпогорского подразделений Единого лесопожарного центра.

Всего в тушении пожаров в республике было задействовано свыше 3,5 тысячи человек из 16 регионов страны. В честь каждого из них с 18 августа до 6 сентября на главной телебашне Якутии будут зажигаться огни, отражающие основные цвета официальных символов федеральных ведомств и регионов, внесших значительный вклад в борьбу со стихией.