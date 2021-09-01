Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Атакующие полузащитники санкт-петербургского «Зенит» Клаудиньо и Малком в ближайшее время покинут расположение национальной сборной Бразилии по футболу и вернутся в клуб. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба сборной Бразилии.

Fc-zenit.ru Малком

В сентябре сборная Бразилии сыграет со сборными Чили (3 сентября), Аргентины (5 сентября) и Перу (10 сентября). Матчи пройдет в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022.

В текущем сезоне Малком принял участие лишь в четырех матчах «Зенита», в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уфы».

Клаудиньо перешел в «Зенит» в текущее трансферное окно из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. На данный момент стоимость бразильского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.