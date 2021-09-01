Вашингтон, 1 сентября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Сотрудники компании Microsoft объяснили, как они придумали логотип новой операционной системы Windows 11. Об этом 1 сентября сообщает журнал PC Gamer.

w100pebble Windows

Издание отметило, что объяснение создателей ОС выглядит очень странным, поскольку они сказали, что просто «посмотрели на логотип Microsoft и сделали его синим». Автор статьи Джейкоб Ридли напомнил, что логотип Windows менялся на протяжении последних лет, но, как правило, представлял собой вариации на тему группы из четырёх квадратов. В итоге он превратился в просто группу из четырёх синих квадратов.

Ридли высказал предположение, что видео, в котором представители Microsoft рассказывают о появлении идеи логотипа, наводит на мысли о том, что ролик может являться «сатирой на рекламу Apple десятилетней давности». К сожалению автор статьи не пояснил, о какой рекламе идёт речь.

Напомним, релиз Windows 11 запланирован на 5 октября 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft позволит устанавливать операционную систему на компьютеры, характеристики которых не соответствуют требованиям.