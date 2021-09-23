Приштина, , 03:20 — REGNUM Вице-президент Болгарии Ильяна Йотова 22 сентября заявила, что в ЕС по-прежнему оказывают на Софию серьезное давление, требуя снять вето на начало переговоров о вступлении Македонии в ЕС.

Перед зеркалом Цитата из к/ф «Сын Софии». Реж. Элина Псику. 2017. Франция, Греция, Болгария

При этом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ЕС появилось большее количество трактовок требований Софии к Софье в отношении «лиц с болгарской идентичностью».

По словам Йотовой, требования Болгарии могут стать частью переговорных рамок ЕС и Северной Македонии. При этом неизвестно, станут ли они первой или завершающей главой переговоров или будут обсуждаться в ходе всего процесса переговоров. Болгарка заявила, что этот вопрос должен быть обсужден на саммите ЕС-Западные Балканы 6 октября.

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