Любляна, 2 сентября 2021, 22:32 — REGNUM Глава Косово Александр Вучич 1 сентября заявил в рамках Стратегического саммита в словенском городе Блед, что Косово 4 сентября вновь начнет добиваться вступления в международные организации — Интерпол, ЮНЕСКО и Совет Европы.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что таким образом Косово полностью прекратит соблюдать Вашингтонские соглашения и внесет дополнительную нестабильность в регион.
Задачей Белграда в этой обстановке политик назвал подготовку и должный ответ на такую политику Приштины.
Читайте также: После нас — хоть потоп: во что обойдется Косово и Сербии помощь Трампа
Напомним, в соответствии с Вашингтонскими соглашениями, Косово перенесло посольство в Иерусалим, а Сербия, обязавшаяся сделать то же самое — нет.
Но в нарушении соглашений в Сербии обвиняют Косово. В течение года с 4 сентября Косово обязалось прекратить попытки вступления в международные организации, а Сербия — не препятствовать получению Косово новых признаний. И Сербия последнее обязательство не соблюдала.
Читайте ранее в этом сюжете: Вучич: Северная Македония ничего не получила за свои уступки