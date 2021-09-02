Любляна, , 22:32 — REGNUM Глава Косово Александр Вучич 1 сентября заявил в рамках Стратегического саммита в словенском городе Блед, что Косово 4 сентября вновь начнет добиваться вступления в международные организации — Интерпол, ЮНЕСКО и Совет Европы.

Александр Вучич, Дональд Трамп и Авдулла Хоти Predsednik.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что таким образом Косово полностью прекратит соблюдать Вашингтонские соглашения и внесет дополнительную нестабильность в регион.

Задачей Белграда в этой обстановке политик назвал подготовку и должный ответ на такую политику Приштины.

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Напомним, в соответствии с Вашингтонскими соглашениями, Косово перенесло посольство в Иерусалим, а Сербия, обязавшаяся сделать то же самое — нет.

Но в нарушении соглашений в Сербии обвиняют Косово. В течение года с 4 сентября Косово обязалось прекратить попытки вступления в международные организации, а Сербия — не препятствовать получению Косово новых признаний. И Сербия последнее обязательство не соблюдала.

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