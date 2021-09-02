Искусственный интеллект поступил на службу фермерству
На фоне происходящего в мировой экономике обретает всё большее значение вопрос продовольственной безопасности, в котором особую роль отводят фермерам и крестьянским хозяйствам. По итогам переписи 2021 года в России 123,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и более 16,6 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Но как найти своего фермера, чтобы купить экологически чистые яблоки или свежее молоко?
Команда единомышленников из сферы IT, научных работников запустила проект «Ирий», который призван стать мостиком между покупателем отечественной сельхозпродукции и её производителем, помочь фермерам оформить заявки на господдержку, получить консультацию в вопросах строительства сельхозпостроек, юридического оформления фермерства, информирования об инновационных IT-разработках на службе агросектора, а также новинках в сфере защиты и разработки новых удобрений и многом другом. Проект работает по всей России, в него включились уже более 5,9 тыс. фермеров. Что он собой представляет?
Предыстория создания и команда
Идея создания проекта «Ирий» появилась в годы пандемии, когда, живя на даче, идейный вдохновитель проекта своими глазами увидел проблемы с реализацией продукции, выращиваемой фермерами. В 2020 году была сделана попытка реализации первой версии проекта — доставки фермерской продукции до потребителей (тестирование было проведено в Ростове-на-Дону), но из-за сложностей с логистикой концепцию проекта изменили. В 2021 году проект развернулся на территории всей России. На сегодняшний день сообщество насчитывает почти 6 тысяч участников. Фермеры признают пользу от проекта.
Лариса Юрьевна: «У меня личное подсобное хозяйство в Каменском районе Ростовской области. В прошлом сезоне был хороший урожай яблок, груши и вишни. Одной вишни только сняли более 15 ведер, урожай яблок и груши меряли мешками. Благодаря площадке «Ирий» не пришлось стоять и продавать на рынке, и практически ничего не пропало. Ведь жалко, когда хороший урожай — а девать некуда, и в лучшем случае идет на корм животным. Большое спасибо ребятам за такую возможность».
Команда проекта: Максим Хорошко (руководитель и основатель проекта, архитектор информационных систем, кандидат технических наук, сотрудник ИА REGNUM), Дмитрий Никитин — ответственный за back-часть проекта, Валерий Шаровиков — ответственный за работу с пользователями, Артём Кабанов — дизайнер. В качестве консультантов и участников проекта также выступают научные работники «Федерального научного центра биологической защиты растений».
Что представляет собой проект «Ирий»?
На сегодня по проекту создано «ядро системы», которое позволяет фермеру зарегистрироваться и сделать выкладку товара на сайте, создав из своих товаров личный магазин. На данный момент услуга является бесплатной.
Но площадка «Ирий» — это не только возможность продать излишки урожая. Это довольно большой спектр поддержки фермеров — от помощи тем, кто ещё только планирует заняться этим делом, до консультативной помощи в оформлении заявки на господдержку. Здесь будет уместно упомянуть принцип «ромашки», каждый лепесток которой отвечает за свою часть.
Ещё одна важная часть — это использование систем искусственного интеллекта на службе у агропромышленного сектора России. К платформе Iriy. online могут быть подключены умные устройства фермеров, на основе которых строится прогноз и даются советы. За счёт сбора данных по отдельному хозяйству фермер сможет составить собственный календарный план, а также собственную дорожную карту всех необходимых действий. Например, в какие сроки использовать защиту растений, когда потребуется внести удобрения и какие. За счёт использования современных инновационных инструментов планируется помочь снизить издержки, увеличить урожайность культур. Ведь гораздо эффективнее и менее трудозатратно собрать пять вёдер томатов с десяти кустов, чем те же пять вёдер с 50 кустов, не так ли? Наука не стоит на месте, и уже сейчас за счёт правильной агротехники, применения новых органических удобрений можно повышать урожаи при малых площадях. Нелишним будет вспомнить и про системы «умных теплиц», позволяющие вовремя уловить пересушку грунта, вовремя проветрить помещение, чтобы не сжечь растения, а также не допустить заражения болезнями. В «Ирии» реализуют интерфейсы взаимодействия с датчиками управления.
Максим Хорошко отметил: «Мы стремимся к тому, чтобы на ранней стадии, по видео/фото, определить болезни и дать рекомендации».
Для сбора визуализации, в частности, используются дроны.
Планируется применять системы искусственного интеллекта и в сфере животноводства. Например, системы автоматизации некоторых процессов, которые позволят сократить трудозатраты (регулировка температуры в помещении, автоматическое поение, кормление, наблюдение за поголовьем и так далее).
Важный этап хоть в личном подсобном хозяйстве, хоть в фермерском — это выбор посевного материала, рассады с учётом районирования, поголовья молодняка в животноводстве с учётом климатических особенностей региона. Качество посевного материала во многом определяет будущий урожай. Фермеров готовы поддержать не только в этом вопросе, но и в последующем контроле за ходом роста.
Есть в «ромашке» «Ирия» и помощь в решении проблемы переработки: от информационной — оповещения об открытии нового элеватора, сокодавильни, бойни и прочего — до возможности наладить диалог с крупными предприятиями, нуждающимися в овоще-фруктовой, молочной, мясной продукции для последующей её переработки. Например, с консервными заводами, которым необходимо сырьё.
Начинающих фермеров готовы будут проконсультировать по вопросу выбора наиболее востребованного направления, юридического оформления статуса, создания бизнес-плана, по вопросу строительства хозпостроек, подготовки земель и прочих нюансов.
Один из важных аспектов — это помощь в оформлении заявок для обращения за мерами господдержки, а также оповещение о возможных субсидиях, компенсациях, льготах.
Планы на перспективу
В перспективе, при поддержке Союза российских городов, планируется организовать взаимодействие с правительствами регионов. Это позволит площадке выступать в качестве коммуникатора для оповещения фермеров о новых и актуальных мерах государственной поддержки в том или ином регионе.
Также планируется развитие маркетплейса — торговой площадки, которая продаёт товары и услуги разных продавцов через интернет, и отработка систем искусственного интеллекта на тестовых площадках. Есть в стоящих перед командой «Ирия» целях и планы наладить контроль за качеством реализуемой продукции — через испытания лабораторией и выдачу статуса «Проверено».
»Планы на развитие у нас большие. В ближайшее время запустим множество дополнительных функций системы, в том числе — систему учёта и отслеживания всех процессов на ферме и, конечно же, обнаружения болезней растений на ранней стадии. Нашей глобальной целью является снижение издержек на производство и реализацию продукции фермеров и повышение урожая», — отметил Максим Хорошко.