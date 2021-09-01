Москва, 1 сентября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Эпатажный рэпер Паша Техник стал гостем YouTobe-шоу «Вписка». Интервью исполнителя доступно на одноимённом канале с 1 сентября.

Скриншот с YouTube Паша Техник

В ролике Техник рассказал о своём здоровье, тюремном сроке, а также о том, почему скрывал его от поклонников. «Я сказал Карине (супруга рэпера — ИА REGNUM), пости фотографии, держи связь. Не хотел, чтобы кто-то об этом знал. Не то чтобы стрёмно, но не красит меня это всё», — объяснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Паша Техник вышел из тюрьмы после 11 месяцев заключения. Причиной лишения свободы рэпера стал повторный случай вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.