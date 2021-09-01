Киев, , 23:14 — REGNUM Президент США Джозеф Байден дал понять, что он рассчитывает посетить Украину в период своего пребывания в должности.

Джо Байден

Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 1 сентября.

Байден заявил, что помнит своё выступление в Верховной раде несколько лет назад (речь идёт о визите в Киев в статусе вице-президента США зимой 2017 года).

«Я надеюсь, что у меня будет возможность снова посетить Украину», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломаты уже работают над визитом президента США Джо Байдена в Киев.

Нынешний глава Белого домаза время своей политической карьеры бывал в Киеве шесть раз — больше чем кто-либо ещё из нынешней администрации.