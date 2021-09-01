Дублин, 1 сентября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Ирландская пост-панк группа Fontaines D. C в интервью на Apple Music 1 рассказала, что их предстоящий третий альбом «завершен», и что есть шанс, что фанаты смогут услышать новый материал до конца года.

(сс) Eric Nopanen Музыка

«Все готово», — сказал фронтмен группы Гриан Чаттен в интервью Мэтту Уилкинсону на Apple Music 1. «Я не могу сказать вам, когда он будет выпущен, но мы надеемся, что он выйдет намного раньше. Я думаю, что изначально мы надеялись, что все будет как сейчас, но из-за COVID и всего прочего это немного отодвинуло ситуацию назад, потому что мы никогда не гастролировали с нашим вторым альбомом. Я думаю, что есть небольшой шанс, что вы услышите что-то раньше, чем в следующем году».

Плодовитая ирландская группа выпустила свой второй альбом «A Hero's Death» в июле прошлого года, чуть больше чем через год после выхода их дебютного альбома «Dogrel» в 2019 году, а в минувшем марте они сообщили поклонникам, что уже закончили сведение третьего альбома.