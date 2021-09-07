Кабул, , 08:50 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 6 сентября опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео, на котором некоторые из афганских беженцев, получивших убежище в этой стране, рассказывают свои истории.

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Одна из женщин рассказывает, что в Афганистане она работала преподавателем университета и журналистом. Еще один мужчина рассказал, что преподавал журналистику 12 лет. Большую часть его студентов составляли женщины. По словам беженца, желая выследить журналистов, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывают давление на его семью.

https://www.facebook.com/edirama.al/videos/599990961177328

Еще один из прибывших сообщает, что ранее занимал пост заместителя министра промышленности и торговли Афганистана, возглавлял департамент администрации и финансов в этом же министерстве.

По словам беженцев, в Албании их разместили в пятизвездочном отеле, в очень хороших условиях. Все афганцы на видео говорят на английском языке, они ожидают получения американской визы.

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