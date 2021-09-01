Москва, , 23:08 — REGNUM Под заголовком «Россия пожизненно выдворяет сына соратника Аликрама Гумбатова» на азербайджанском провластном ресурсе haqqin. az выходит публикация, где особо подчеркивается связь известного комика Идрака Мирзализаде с Аликрамом Гумматовым, который некоторое время возглавлял ликвидированную Талыш-Муганскую Автономную Республику. Редакция сайта пишет:

Южный Азербайджан Marmoulak

«Отметим, что Идрак Мирзализаде является популярным российским комиком, чьи выступления в интернете набирают миллионные просмотры. Идрак — сын скончавшегося в мае прошлого года бизнесмена Кахина Мирзализаде, который долгие годы проживал в Беларуси и был близким другом и сторонником лидера талышских сепаратистов Аликрама Гумбатова».

Итак, мы стали свидетелями того, как факт выдворения из России провинившегося талыша, местные, подконтрольные властям азербайджанские СМИ, в очередной раз использовали для того, чтобы, во-первых, вешать клише сепаратизма на талышей, во-вторых, выставить Россию как страну, которая также торпедирует талышское национальное движение за политические и культурные права и свободы, в третьих — косвенно намекает на то, то якобы в Москве все «схвачено», и талыши не могут рассчитывать на защиту своих прав в России, в четвертых — выставить Россию в неблагоприятном свете в глазах талышей, что станет еще одним инструментом в руках протурецких сил в Азербайджане для подавления, можно сказать, единственной пророссийской силы в лице талышей и полное перетягивание их на сторону турецкой политической линии. «Россия — враг талышей» — именно такой тезис давно пытаются запустить в среду талышей уже многие годы.

Справедливости ради следует отметить, что гнев русских людей в адрес Идрака Мирзализаде небезоснователен. К примеру, в Азербайджане в некоторых медиаресурсах, в шоу-программах, не один раз в адрес талышей высказывались оскорбительные шутки, анекдоты и даже делались уничижительные заявления, связанные с их акцентом. Талыши сразу же жестко реагировали, что в итоге приводило к публичным извинениям со стороны «неосторожных» лиц. Поэтому реакция определенной части русского общества вполне понятна и естественна.

Также следует отметить, что, в общем и целом, в азербайджанском обществе, среди простого народа, к талышам относятся с уважением. Талышское национальное движение никогда не позиционировало себя, как антиазербайджанское в плане отношения к простому народу, а выступало именно против государственной ассимиляционной политики и той части азербайджанской интеллигенции и общества, которое поддерживало эту политику властей.

После того, как в России, спустя три месяца после неудачного выступления Идрака Мирзализаде вспомнили, что его следует наказать, талышские организации России незамедлительно выступили с осуждением всякого рода русофобии и призвали талышей к борьбе с русофобией. Главы ряда талышских общественных в России отреагировали сразу как узнали об этом.

Идрак Мирзализаде понес справедливое наказание и вырваны его слова из контекста или нет — это уже другой вопрос. Даже в форме шутки такие выражения в адрес русского народа недопустимы. Такие шутки недопустимы вообще в адрес всех народов России.

Но в таком случае почему наказание понес только Идрак Мирзализаде, а не те, кто его там же поддерживал, одобрил такой сценарий выступления, смеялся и даже развивал его шутки в адрес русских? Почему эта передача пошла в эфир, почему вообще ждали три месяца, чтобы отреагировать? Почему есть подобные явления в российском шоу-бизнесе?

Следует отметить, что все это происходило как раз в ту пору, когда в Новосибирске полицейским был убит азербайджанский юноша, который оказывал сопротивление при задержании. Мы вовсе не утверждаем, что все это как-то связано. На самом деле даже не имеет значения и то, что реакция общества последовала через три месяца после выхода юмористической передачи «Разгоны», где Идрак Мирзализаде так неудачно и грубо шутил в адрес русских. Мы хотим обратить внимание на другое. Почему наказан только он? Почему так ярко подчеркивалась его национальность и все внимание акцентировалось только на нём?

Идрак Мирзализаде, как он сам заявлял, вовсе не русофоб и даже является основателем благотворительной компании в России. В любом случае, извиниться ему следовало в обязательном порядке. Ему был предоставлен такой шанс, но он, к сожалению, его не использовал. Всяческие уничижительные высказывания в адрес русских, да и других народов недопустимы. В той же передаче, между прочим, были непозволительные сравнения в адрес азербайджанцев, не будем повторять эти сравнения. А годами ранее господин Владимир Жириновский непозволительно высказался в адрес азербайджанцев, находящихся под властью Алиевых. В Азербайджане эти слова помнят по сей день. Мы не хотим повторять и эти слова. Кстати, отталкиваясь также и от тех слов Владимира Жириновского в адрес азербайджанцев, изливал оскорбления в адрес русских и бывший азербайджанский дипломат Исфандияр Вахабзаде. Естественно, это его никак не оправдывает. То, что говорил он, никак невозможно оправдать.

Мы считаем, что наказывать следует не только за русофобию, но и за любую ксенофобию. Разве те же азербайджанцы не являются гражданами России? Хотели как лучше, а в итоге имеем то, что имеем.

С другой стороны, изгнание Идрака Мирзализаде как раз ложится в ту антиталышскую цепочку действий, которая началась с выдворения одного из лидеров талышского движения Фахраддина Аббазаде, которого убили в тюрьме в Азербайджане, назвав это суицидом, а также выдворением из России оппозиционного блогера Эльвина Исаева, тоже талыша по национальности. Хотя последний никак не был связан с талышским национальным движением, а был связан с общей азербайджанской оппозицией местным властям, азербайджанские СМИ и этот вопрос освещали в таком же свете, как и вопрос Идрака Мирзализаде и Фахраддина Аббазаде: якобы «Россия выдает, выгоняет, или сливает талышей». Затем эта тема на уровне социальных сетей и других ресурсов использовалась для развития антироссийского настроя среди талышей Азербайджана и не только.

В итоге это преподносится так, что теперь мы имеем три выдворения из России ‑ и все трое талыши. Одного убили в Азербайджане, второго посадили на длительный срок там же, третьего из России изгнали навсегда. Причем Эльвин Исаев — гражданин России, его незаконно лишили гражданства, а потом восстановили. Эльвина Исаева выдали с территории Украины, когда те же азербайджанские оппозиционеры пролили свет на тот факт, что он за счет личных средств оказывал гуманитарную помощь русским жителям Донбасса, которые находились в тяжелом положении. Он отправлял на Донбасс груженые провиантом, медикаментами и одеждой «Газели».

Справедливости ради следует отметить, что все эти трое талышских деятеля, конечно же, со своей стороны совершали ошибки и недопустимые действия. Но все могло бы обойтись намного благополучнее при более взвешенном и контролируемом подходе.

Кроме вышеизложенного отметим, что талышским организациям по формальным причинам было трижды отказано в регистрации Федеральной Талышской Национально-Культурной Автономии в России. Как нам стало известно, это произошло из-за допущенных ошибок в документации. То есть это обычные рабочие моменты. Но несмотря на это, все эти факторы успешно используются протурецкими силами в Азербайджане для того, чтобы настроить талышей враждебно в отношении России.

Не исключено, что эти силы действуют в связке с азербайджанскими лоббистами в России. Вместе с тем, отметим, что в России функционируют 15 зарегистрированных официально талышских организаций, что указывает на тот факт, что Москва вовсе не преследует, а поддерживает талышей в реализации их культурных прав. И именно этот фактор стремятся аннулировать антироссийские силы в Азербайджане, да и в самой России.

Ведь они предпочитают не вспоминать, что из России также был выдворен азербайджанский журналист и блогер Фуад Аббасов, который даже умудрился подать в суд на ФСБ, а затем продолжил вести оголтелую русофобскую пропаганду на своих ресурсах. Был привлечен к ответственности также азербайджанский журналист Роман Агаев, причем вместе с соратником Рагибом Байрамовым. Его также ждет наказание и выдворение. История с ВБОН все еще остается на памяти. В Азербайджан были выданы и другие азербайджанцы, нарушавшие законодательство России и Азербайджана. Правда, легким испугом отделалась Саадат Кадырова, которая сравнила церковь с сортиром во время своего выступления на передаче Владимира Соловьева в период второй карабахской войны.

Подытоживая вышеизложенное, еще раз подчеркнем, что справедливая реакция на высказывания Идрака Мирзализаде не может быть подвергнута сомнению, но она должна быть всеобъемлющей и решающей вопрос в корне и окончательно.

Сулейман Талышханов