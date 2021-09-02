Блед, Словения, 2 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 1 сентября выступил на Стратегическом форуме в словенском городе Бледе с критикой политики ЕС в отношении стран Западных Балкан.

Министры иностранных дел Греции и Северной Македонии подписывают Преспанское соглашение о новом конституционном названии Македонии. 17 июня 2018 года

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что Западные Балканы устали ждать от Евросоюза конкретных шагов к принятию этих стран. Вучич отметил, что былого энтузиазма относительно перспектив евроинтеграции уже нет — так, Северная Македония, сменившая название ради начала переговоров с ЕС, встретилась с преградой в виде болгарского вето, и если бы его не наложила Болгария, выразил свое убеждение сербский лидер, это бы сделал кто-то еще.

Глава Европарламента Давид Сассоли поддержал сербского президента, отметив, что процесс расширения должен вестись по другой методике.