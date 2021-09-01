Челябинск, 1 сентября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. В Челябинске задержали местного жителя, напавшего на 11-летнего мальчика, сообщили 1 сентября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Zakonrf.info За решеткой

Задержан челябинец, который накануне, 31 августа, ударил рукой по голове школьника, гулявшего в Челябинском бору. Злоумышленник выхватил у ребёнка рюкзак и бросился бежать.

«В нём находился планшет известной фирмы, — сообщили в пресс-службе. — Мужчина попытался скрыться, но был задержан неравнодушными горожанами, удерживающими подозреваемого до прибытия наряда группы задержания Росгвардии».

Прибывшие на место происшествия бойцы Росгвардии выяснили, что злоумышленник — ранее не судимый местный житель 47 лет. Его передали сотрудникам полиции.