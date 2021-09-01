Турин, Италия, 1 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался недоволен трансферной компанией туринского клуба в летнее трансферное окно. Об этом 1 сентября сообщило издание Football Italia.

Логотип Ювентуса

Массимилиано Аллегри рассчитывал, что в летнее трансферное окно в команду вернется 31-летний центральный полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич, который на данный момент выступает за каталонскую «Барселону».

За последние два месяца «старую синьору» пополнили центральный полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли и форвард «Эвертона» Мойзе Кин. Также в команду перешел 19-летний нападающий молодежной сборной Нидерландов Мохаммед Ихаттарен, который сразу же был отдан в аренду в «Сампдорию».

На данный момент после двух сыгранных туров итальянской Серии А «Ювентус» с одним очком занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата.