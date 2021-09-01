Сан-Франциско, США, 1 сентября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Twitter тестирует новую функцию, при включении которой пользователи смогут оградить себя от сексуальных домогательств, оскорблений или проявлений ненависти в соцсети. Об этом 1 сентября сообщает страница компании.

lonaug Twitter

Инструмент называется «Безопасный режим» (Safety Mode), в случае его активации в настройках учётной записи соцсеть будет в автоматическом режиме на неделю блокировать собеседников пользователя, которые при общении в Twitter используют «потенциально опасный язык». Пока компания не сообщила, когда режим появится в основной версии приложения.

https://twitter.com/TwitterSafety/status/1433099983016759296

Напомним, компания анонсировала эту функция в феврале 2021 года. Тогда её представители сообщили, что разработчики Twitter создали алгоритмы, которые обнаруживают более 50% публикаций с оскорбительным содержанием.