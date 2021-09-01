Череповец, Вологодская область, 1 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. В Череповце на ходу загорелся трамвай. Инцидент произошел вечером на проспекте Победы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трамвай

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УГИБДД, на момент ЧП в салоне трамвая находились пассажиры, никто из них не пострадал. На место были вызваны сотрудники пожарной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове за день загорелись два трамвая с пассажирами, никто не пострадал.