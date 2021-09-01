Москва, 1 сентября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин представил новую песню под названием So Low. О выходе композиции он сообщил в личном Instagram-аккаунте 1 сентября.

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

https://www.instagram.com/p/CTQWGnxIID6/

В записи сингла принял участие малоизвестный музыкант escape (настоящее имя — Артур Сакаев), который является артистом лейбла Atlantic Records Russia. Композиция So Low доступна для прослушивания на цифровых площадках с 1 сентября 2021 года.

Ранее Даня Милохин выпустил песню «Мама». Изначально название композиции звучало как «Мама, я не гей», однако блогер решил сократить его по неизвестной причине.