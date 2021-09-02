2 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Алексей Соколов, , 00:37 — REGNUM Президент США Джо Байден проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в среду, 1 сентября. Местные СМИ сообщают, что визит Зеленского поможет развитию и укреплению двусторонних отношений между странами. Однако сами американцы так не считают. Большинство потеряли веру в то, что администрация Байдена способна помогать другим странам после провала в Афганистане.

Украинский бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский и Байден ранее дважды разговаривали по телефону — один раз в апреле, а другой раз в июне перед встречей Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Источники в администрации Белого дома сообщили Fox News, что президенты США и Украины вначале проведут встречу в компании своих ключевых советников, а затем перейдут к беседе один на один, что даст им «пространство для более прямого общения друг с другом».

Напомним, что с 2014 года США выделили $2,5 млрд на поддержку сил Украины. Только в 2021 году Украина получила более $400 млн.

Что касается пандемии коронавируса, официальные лица заявили, что США «стоят плечом к плечу» с администрацией Зеленского, и уже предоставили $55 млн для борьбы с COVID-19, а также передали почти 2,2 млн доз вакцин.

Согласно источнику, США также предоставят еще $45 млн в виде гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам, «пострадавшим от конфликта с Россией».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили предстоящую встречу под соответствующей публикацией Fox News.

«Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся все эти деньги? Они берутся из фермерских выплат. Звучит договор примерно так: «Мы дали вам $4 млрд в виде «фермерских кредитов», с помощью этих кредитов вы можете обеспечить свою страну кукурузой или неочищенным рисом, или молоком, или ракетной системой, или соевыми бобами». Когда речь идет о «сельскохозяйственной помощи» иностранным государствам, более половины выплат в электронной таблице на самом деле уходят на военную технику, а не на продовольствие», — пишет jlove221.

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«Налогоплательщики, вы и я. И они хотят отправить еще больше денег в Афганистан… наши налоговые доллары… Я хочу вернуть свои деньги!!! Я хочу вернуть своего президента…» — отвечает WomanrepubCA.

«Я уверен, что побег Байдена из Афганистана наполнил Зеленского уверенностью», — комментирует 4cx35000c.

«Я ничего не знаю о президенте Зеленском, но я не могу поверить, что он такой дурак, что верит каким-то «железным обязательствам», исходящим из уст Джо Байдена. Сколько лжи должна сказать администрация, чтобы другие страны просто покачали головой и ушли?» — недоумевает Tomcat7.

«Перевод: мы к вашим услугам за небольшую плату. Проводите все платежи через фальшивые фонды и купите что-нибудь из творчества моих сыновей», — пишет от лица Байдена пользователь под ником tedneves7.

«Сын Байдена Хантер уже имел свои дела с Украиной. Джо еще хвастался, что уволил прокурора, который угрожал преследовать Хантера», — продолжает anuhere.

«Инвестиции маленького Джо будут в безопасности и сохранности, независимо от того, во что это обойдется американскому налогоплательщику», — подчеркивает trulydepressed.

«ФАКТ: Наша страна была в лучшем положении при прошлой администрации», — пишет TheAncientAlien и получает ответ от heyletsgetreal: «100%».

»Вот это да! Байден только в этом году отправил Зеленскому $400 млн. Как вы думаете, это была выплата или откуп. Просто интересно», — интересуется Tripod.

«Мне 62 года, и за последние 40 лет я понял одну вещь о Джо Байдене — это коррумпированный карьерный политик», — отмечает SlickOleBuzzard.

«Как много картин Хантера Зеленский будет вынужден купить?» — спрашивает uberzietgiest.

«Какой мировой лидер в здравом уме будет доверять тому, что обещает администрация Байдена…» — задает риторический вопрос originalbadmojo.

«Миллионы американских долларов и железные обязательства, да? Неплохой день для Зеленского. Я бы на его месте взял деньги и не рассчитывал на обязательства», — комментирует reallyworriednow.

Миллионы долларов mmarchin

«Это не более чем деловая сделка для семьи Байденов, и я уверен, что Хантер будет вовлечен в теневую сторону встречи. У этого больного старика не хватит сил провести встречу на любую тему. На данном этапе истории мы действительно являемся страной без президента», — уверен GBalltheway.

«Украина очень важна для Байдена. Он тратит много наших денег, чтобы заставить их молчать», — указывает ManifoldWitnessCowboyUp.

«Ну вот опять, почему же его так интересует Украина?» — спрашивает juliobytheschoolyard и получает ответ от greatnorth686: «Ему нужно, чтобы они молчали о деньгах, которые там отмываются».

«У коррумпированного Байдена хватило ума встретиться с украинскими чиновниками после того, как он оставил наших граждан в Афганистане. У него есть документально подтвержденная история получения взяток от Украины. Ничто не стоит на пути преступной семьи Байденов и их банковских счетов», — напоминает tellusthetruth.

«Будет ли это похоже на его обязательства перед американцами, застрявшими в Афганистане?» — интересуется todd11963.

«Байден не может поддержать даже американцев. Как другая страна может доверять ему?» — восклицает heyletsgetreal.

Напомним, что Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, относительно недавно занялся рисованием и уже сумел пробиться в арт-индустрию, продавая абстрактные картины за $500 тыс. Однако многие усомнились в его таланте и посчитали, что цены неоправданно завышены. Старший редактор The Federalist Крис Бедфорд назвал продажу картин «аферой», предупредив, что вырученные средства могут быть использованы в кампаниях президента Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский представил в Вашингтоне «План трансформации Украины», в который входит свыше 80 проектов на общую сумму $277 млрд.