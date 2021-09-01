Киев, , 22:58 — REGNUM Одним из ключевых вопросов на переговорах президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом будет вступление Украины в НАТО.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом на брифинге перед началом переговоров заявил сам Зеленский.

По его словам, стороны обсудят видение Вашингтоном этого процесса, роль США и сроки вступления Украины в НАТО.

В свою очередь, президент Байден отметил, что поддержка евроатлантического стремления Украины со стороны США остается «непоколебимой», однако воздержался от любой конкретики по этому вопросу.

ИА REGNUM напоминает, что глава Пентагона Ллойд Остин 31 августа в ходе встречи с Зеленским заявил, что власти США поддерживают желание Украины стать членом НАТО.

На саммите НАТО в Брюсселе в июне этого года было заявлено, что Украина в будущем станет членом НАТО с помощью плана действий для членства (ПДЧ), но при этом не указываются ни сроки вступления, ни конкретные условия.