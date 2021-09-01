Дамаск, , 22:40 — REGNUM Боевики из состава террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли из реактивных установок (РСЗО) долину Эль-Габ, в результате чего погиб ребёнок, а ещё девять сирийцев получили ранения, сообщил 1 сентября на брифинге заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Сирия Николай Тасоев © ИА Красная Весна

По информации российских военных, боевики выпустили 25 ракет, убив и ранив 10 мирных жителей.

«Первого сентября около 16:30 боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из района населенного пункта Дуайр-Эль-Аркад (12 км северо-восточнее Сальма) открыли огонь из реактивной системы залпового огня по селу Джурин в долине Эль-Габ (13 км юго-восточнее Сальма), выпустив 25 неуправляемых ракет. В результате удара террористов погиб ребенок, девять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Вадим Кулить.

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