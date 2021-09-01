Полиция пустила в ход дубинки против протестующих в Братиславе
Братислава, 1 сентября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Слезоточивый газ и резиновые дубинки применила полиция Братиславы против требующих отставки президента Зузаны Чапутовой 1 сентября, передаёт Словацкое радио.
Alisdare Hickson
Применение слезоточивого газа
Отмечается, что протестующих в центре Братиславы собралось несколько сотен. Они предпринимали попытки перекрыть движение транспорта, в том числе возле президентского дворца.
Одна из групп протестующих пыталась штурмовать здание парламента. На митинге звучат призывы отправить президента и правительство в отставку и провести внеочередные выборы в парламент. Полиция задержала несколько человек.