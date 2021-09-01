Москва, 1 сентября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) отменил концертный тур 2021 года. Об этом 1 сентября пишет издание Popcake.

Павел Ищенко ИА REGNUM Noize MC

По данным СМИ, причиной отмены выступлений музыканта стали его проблемы со здоровьем. «Врачи настоятельно рекомендуют поберечь себя в течение как можно более продолжительного времени. Боюсь, на этот раз мне придется к ним прислушаться», — сообщил артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Иван Алексеев повторно заразился коронавирусом. В первый раз артист переболел COVID-19 за полгода до этого — в декабре 2020 года.