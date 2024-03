Вашингтон, 1 сентября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Администрация PlayStation Plus опубликовала список видеоигр, которые появятся в каталоге сервиса в сентябре 2021 года. Информация была опубликована 1 сентября на сайте платформы.

Логотип PlayStation

В сентябре подписчики PS Plus получат доступ к играм Overcooked: All You Can Eat, Hitman 2 и Predator Hunting Grounds. Они смогут добавить их в свою библиотеку уже 7 сентября 2021 года.

Напомним, ежемесячно обладатели платной подписки PS Plus могут добавить в библиотеку несколько игр, которые выбирает администрация платформы. В августе 2021 года пользователи сервиса могли скачать и установить игры Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и Tennis World Tour 2.