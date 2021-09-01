Киев, 1 сентября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским передала в Белый дом список из 450 человек, которых Киев считает «политзаключенными».

President.gov.ua Пётр Порошенко и пленные

Об этом сам Зеленский заявил на брифинге перед началом переговоров с Джо Байденом.

Президент Украины заявил, что это «пленные» люди, которые находятся «на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма», а также в России, в частности, в Москве. Зеленский подчеркнул, что для Киева это «очень чувствительный вопрос».

«Какую роль, какую помощь могут оказать США», — спросил он.

Президент Байден, в свою очередь, в открытой части брифинга никак не прокомментировал передачу Вашингтона подобного списка с просьбой о содействии.