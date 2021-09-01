Блед, Словения, , 23:48 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 сентября изложил свое видение приоритетов внешней политики Приштины на стратегическом форуме в словенском городе Бледе.

Вопрос Евросоюза geralt

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что в Косово и на Балканах верят, что ЕС должен быть сильным, и поэтому проводят реформы у себя дома, но стремятся к вступлению в ЕС. При этом Курти подчеркнул, что будущее расширение Евросоюза и его реформирование интеграционной группировки должны идти рука об руку.

Политик подчеркнул, что Косово — это прозападное государство, стремящееся к скорейшему вступлению в ЕС и НАТО, а также крепким отношениям с США. Курти отметил, что каждый четвертый гражданин шести стран Западных Балкан уже проживает у себя в стране, а в ЕС, а потому расширение ЕС позволит диаспоре объединиться с родиной в едином экономическом пространстве.

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