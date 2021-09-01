Лондон, 1 сентября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Митч Уайнхаус, отец певицы Эми Уайнхаус, планирует препятствовать съёмкам документального фильма компании Halcyon Studios о его дочери. Об этом 1 сентября пишет издание TMZ.

Скриншот с YouTube Певица Эми Уайнхаус

По данным СМИ, причиной такого решения Митча Уайнхауса стала его работа над фильмом о певице с компанией Universal — съёмки картины начнутся уже в 2022 году. К тому же отец исполнительницы является правообладателем на все её песни и интеллектуальную собственность.

ИА REGNUM напоминает, что Эми Уайнхаус умерла в 2011 году от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. На тот момент ей было 27 лет.