Вашингтон, 1 сентября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Южнокорейская студия Smilegate RPG и компания Amazon Games объявили о решении отложить релиз новой массовой многопользовательской ролевой экшн-игры серии Lost Ark. Публикацию разработчики разместили 1 сентября на сайте проекта.

компания Smilegate RPG Логотип игры Lost Ark

Авторы игры сообщили, что релиз новой Lost Ark в США состоится в начале 2022 года, пока они не назвали точную дату выхода. При этом Smilegate RPG планирует провести закрытое бета-тестирование с 4 по 9 ноября 2021-го. Доступ к нему получат геймеры, купившие набор Lost Ark Founder's Pack.

Напомним, релиз первой версии Lost Ark состоялся 4 декабря 2018 года. Это онлайн-игра выполнена в жанрах аction-RPG (ролевая экшн-игра) и Hack and slash (персонажи геймеров сражаются с множеством врагов при помощи разнообразного холодного оружия), действие происходит в вымышленной вселенной Акрасия.