Мурманск, 1 сентября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поставил перед руководством Мурманского арктического госуниверситета (МАГУ) повысить качество образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Gov-murman.ru Губернатор Мурманской области выступает перед студентами и коллективом МАГУ

«Нам нужно сделать конкурентоспособное высшее образование. Это непросто, но у нас с вами для этого есть дополнительные инструменты — президентские инициативы, программа «Приоритет 2030». У нас есть дополнительные возможности финансирования отдельных проектов под те специальности, которые нужны экономике, за счёт средств частных партнёров. Надо привлечь руководителей колледжей и ректоров наших вузов вместе с работодателями к очень честной детальной оценке потребностей экономики с определёнными прогнозом на следующие годы», — отметил глава региона на встрече с преподавательским составом МАГУ.

Отдельной важной задачей губернатор назвал подготовку специалистов для образовательной системы области. По словам Чибиса, школы сегодня испытывают большую нехватку педагогов, и прежде всего — тех, кто способен говорить на одном языке с молодёжью и использовать современные технологии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область является участником межрегионального научно-образовательного центра «Российская Арктика». Членами НОЦ выступают Кольский научный центр РАН, Мурманский государственный технический университет (МГТУ) и Полярный филиал ВНИРО (бывший ПИНРО).