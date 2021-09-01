Повысить конкурентоспособность образования непросто — мурманский губернатор
Мурманск, 1 сентября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поставил перед руководством Мурманского арктического госуниверситета (МАГУ) повысить качество образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Отдельной важной задачей губернатор назвал подготовку специалистов для образовательной системы области. По словам Чибиса, школы сегодня испытывают большую нехватку педагогов, и прежде всего — тех, кто способен говорить на одном языке с молодёжью и использовать современные технологии.
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Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область является участником межрегионального научно-образовательного центра «Российская Арктика». Членами НОЦ выступают Кольский научный центр РАН, Мурманский государственный технический университет (МГТУ) и Полярный филиал ВНИРО (бывший ПИНРО).