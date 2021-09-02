Скопье, 2 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 1 сентября выступил на Стратегическом форуме в словенском городе Бледе, где обсудил перспективы евроинтеграции с другими лидерами стран региона и представителями самого ЕС.

Naskotaska90 Зоран Заев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Заев заявил, что «Европа — это наша семья, и мы ждем, что семья примет Северную Македонию, которая находится в сердце континента».

По словам политика, у Северной Македонии нет альтернативы Евросоюзу. Заев напомнил, что страна уже 16 лет назад подписала соглашение о стабилизации и ассоциации с Евросоюзом и провела все реформы, предшествующие переговорам о вступлении в Евросоюз.

Он отметил, что страна получила уже 12 рекомендаций и окончательную рекомендацию Еврокомиссии к началу переговоров о вступлении в ЕС, Северная Македония изо всех сил старается поддерживать блестящие отношения с соседями. Не сказал политик лишь о том, что именно эти соседи и блокируют переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.