Вашингтон, 1 сентября 2021, 22:14 — REGNUM Общие ценности есть у США и Украины, заявил 1 сентября американский президент Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Отметив, что партнёрство между Вашингтоном и Киевом в настоящее время «крепче, чем когда-либо», Байден сказал:
Напомним, в Вашингтоне проходят переговоры Байдена и Зеленского, который прибыл в США накануне, 31 августа, и встретился с главой Пентагона. Также Зеленский выступил с речью в Музее Холокоста.
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