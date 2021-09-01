Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Общие ценности есть у США и Украины, заявил 1 сентября американский президент Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Индейцы и бусы

Отметив, что партнёрство между Вашингтоном и Киевом в настоящее время «крепче, чем когда-либо», Байден сказал:

«Украина и США имеют общие ценности. И мы неуклонно преданы нашей долгосрочной цели относительно Европы — чтобы она была целостной, свободной и мирной».

Напомним, в Вашингтоне проходят переговоры Байдена и Зеленского, который прибыл в США накануне, 31 августа, и встретился с главой Пентагона. Также Зеленский выступил с речью в Музее Холокоста.

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