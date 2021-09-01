Киев, 1 сентября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Партнерство между Украиной и США уже сейчас крепче, чем было когда-либо, и в будущем станет еще крепче, заявил президент Джо Байден в начале встречи в Вашингтоне с Владимиром Зеленским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Байден объяснил крепнущее партнёрство тем, что у Украины и США «общие ценности».

«Мы также твердо привержены достижению нашей долгосрочной цели в отношении Европы, чтобы она была целостной, свободной и мирной», — подчеркнул президент США.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Байден заявил, что теряет терпение, ожидая начало встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.