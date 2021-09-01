Лос-Анджелес, США, 1 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Чарли Кокс прокомментировал публикации поклонников кинокомиксов Marvel, в которых они предположили, что актёр появился в трейлере фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом 1 сентября сообщил портал Comicbook.

Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США Мэтт Мёрдок

В одной из сцен, показанной в рекламном ролике будущей картины, рядом с Питером Паркером (Том Холланд) появляется человек, кладущий на стол документы. Персонаж полностью не попал в кадр и зрители могут видеть лишь его руки. Фанаты сразу же высказали предположение, что это может быть юрист Мэтт Мердок (Сорвиголова) в исполнении Кокса.

«Я могу обещать вам, что это не мои предплечья», — сказал Кокс журналистам, когда они обратились к нему за комментарием.

Напомним, Чарли Кокс исполнил роль Мэтта Мердока в сериале Netflix «Сорвиголова». Ранее СМИ сообщили, что глава Marvel Кевин Файги хотел бы видеть актёра в этой роли в новых фильмах студии. При этом сам Кокс до этого заявлял, что не особо верит в то, что Marvel вновь позволит ему сыграть супергероя.